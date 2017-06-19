Московского вожатого обвинили в избиении четвероклассника ногами

Вожатый одного из дневных детских лагерей Москвы подозревается в избиении четвероклассника. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать мальчика. Она рассказала, что ее сына избили в лагере в Доме творчества в субботу, 17 июня. Врачи диагностировали у ребенка травмы, характерные для ударов ногами: ушиб мягких тканей правой части поясницы, ссадины передней грудной стенки и левой окололопаточной области.

В настоящее время пострадавший находится дома. Сотрудники полиции начали проверку.

В апреле общественный резонанс вызвали сообщения о том, что 51-летняя воспитательница детского сада избила мальчика за отказ спать в тихий час. Сначала она сделала ему замечания и попросила не шуметь, но ребенок не послушался, тогда женщина применила физическую силу. Врачи зафиксировали гематомы на шее и груди ребенка и множественные ушибы. Сотрудница детского сада была уволена.