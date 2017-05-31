Водитель Mercedes избил и закидал мусором дочь известного политолога в Москве

Дочь известного политолога Георгия Бовта Полина пострадала от нападения водителя белого Mercedes в Москве, который избил ее и забросал мусором. Об этом девушка рассказала на своей странице в Facebook.

По ее словам, инцидент произошел, когда она парковалась в Большом Афанасьевском переулке. Нападавший решил, что автомобиль Полины ему мешает, в грубой форме потребовал освободить дорогу и начал угрожать ей физическим насилием.

«Тут из Мерседеса высовывается на полтуловища мужчина и начинает ни с того ни с сего орать на меня грязнейшим матом, призывая меня [если перевести на русский] „уехать к черту, женщина с низкой социальной ответственностью“», — пишет пострадавшая (орфография сохранена).

После того как Полина предложила вызвать полицию, мужчина вышел из машины, достал из ближайшей мусорки пакет и вытряхнул его прямо в салон автомобиля Бовт на голову девушке.

«Он наносит мне удары по лицу рукой, потом останки мусора, повисшие на приподнятом стекле [я пыталась поднять его, но он держал рукой], он также пропихивает внутрь и бьет меня банкой, которая, к моему несчастью, оказалась среди мусора», — рассказывает потерпевшая (орфография сохранена).

Также мужчина прижал ей ногу дверью, когда девушка попыталась выйти из машины, и несколько раз пнул ее автомобиль. Полине все же удалось сфотографировать номер Mercedes. Когда дорожный хам уехал, она вызвала на место происшествия наряд полиции, который зафиксировал причиненный ей и ее автомобилю ущерб.

«Далее я проследовала в отдел Хамовники, где написала заявление, а также прикрепила к нему справку медицинского освидетельствования», — пишет девушка.

В правоохранительных органах пока не комментировали этот инцидент.