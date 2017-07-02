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Кассир Burger King с поварским ножом напал на подростка-посетителя в Москве

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Кассир ресторана быстрого питания Burger King напал на посетителя-подростка в торговом центре на северо-востоке столицы. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Конфликт между сотрудником заведения и посетителем произошел в торговом центре «Золотой Вавилон» на проспекте Мира. Без особых причин кассир, 21-летний уроженец Киргизии, набросился с поварским ножом на 16-летнего подростка, схватил его за шею и начал угрожать его убить. Потерпевшему удалось вырваться и отбежать в сторону, в результате нападения он получил множественные ссадины шеи.

Прибывшие на место сотрудники полиции, которых вызвал охранник торгового центра, задержали агрессивного кассира. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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