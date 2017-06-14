Хозяева борделя избили и обокрали несговорчивого столичного чиновника

Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в избиении и ограблении сотрудника столичного департамента городского имущества. Поводом для совершения нападения стала неудачная попытка подкупить должностное лицо. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает сайт главного управления МВД России по Московской области.

Подозреваемыми оказались ранее судимые мужчины 36 и 37 лет, проживающие в Щелкове. По данным полиции, они арендовали помещения в Москве под склад и офис, однако использовали их в качестве борделя с сауной.

«Факт нецелевого использования был выявлен сотрудником Департамента городского имущества города Москвы», — рассказала глава пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

В квартире задержанных были обнаружены вещи пострадавшего, а также травматический пистолет с патронами и кастет. Предполагаемым злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы по статье «Разбой».