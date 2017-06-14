Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Хозяева борделя избили и обокрали несговорчивого столичного чиновника

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в избиении и ограблении сотрудника столичного департамента городского имущества. Поводом для совершения нападения стала неудачная попытка подкупить должностное лицо. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает сайт главного управления МВД России по Московской области.

Подозреваемыми оказались ранее судимые мужчины 36 и 37 лет, проживающие в Щелкове. По данным полиции, они арендовали помещения в Москве под склад и офис, однако использовали их в качестве борделя с сауной.

«Факт нецелевого использования был выявлен сотрудником Департамента городского имущества города Москвы», — рассказала глава пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

В квартире задержанных были обнаружены вещи пострадавшего, а также травматический пистолет с патронами и кастет. Предполагаемым злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы по статье «Разбой».

Читайте также
Самое читаемое
Ограничения движения в Москве на 15 июня
Перекрытия на столичных дорогах
Cегодня
Редкая птица
Что такое дрон-рейсинг и зачем им заниматься
Cегодня
Непарадная метафизика мегаполиса
В ИРРИ представили работы молодых современных художников
14 июня
Ограничения движения в Москве на 14 июня
Перекрытия на столичных дорогах
14 июня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter