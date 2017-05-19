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Пенсионерку заподозрили в краже резиновых крокодилов у завкафедрой вуза

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Полиция задержала подозреваемую в краже коллекционных игрушек у заведующего кафедрой Московского регионального социально-экономического института (МРСЭИ). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, подозреваемая — 66-летняя ранее не судимая москвичка, проживающая в том же доме, где была совершена кража.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело о краже. Следствие избрало меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в полицию с заявлением о краже обратилась 40-летняя жительница столицы, занимающая должность завкафедрой в МРСЭИ. Потерпевшая рассказала, что в подъезде дома 41 на Сиреневом бульваре кто-то тайно похитил висевший на ручке самоката пакет, где находились принадлежащие заявительнице коллекционные игрушки — резиновые крокодилы общей стоимостью 7 тысяч рублей.

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