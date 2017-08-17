Крыша дома хлебной лавки Германа Стерлигова загорелась в Москве

Пожар начался на крыше жилого дома в центре Москвы, сообщает столичное управление МЧС в пятницу, 18 августа.

Информация о возгорании по адресу Садовая-Спасская, дом 19 поступило на пульт дежурного в 16:58. Пожару присвоен второй из пяти рангов сложности, на место вызваны дополнительные расчеты. Информации о пострадавших не поступало.

Источник ТАСС уточнил, что пожар произошел в первом строении дома номер 19. Согласно открытым данным, в этом здании располагается хлебная лавка Германа Стерлигова. Тушение огня осложняется из-за того, что пожарные машины не могут подъехать к дому из-за припаркованных во дворе автомобилей. В ближайшее время на место прибудут эвакуаторы и сотрудники ГИБДД.