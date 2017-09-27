Учительница православной школы покусала отпросившегося домой ученика

Учительница московской православной школы имени Сергия Радонежского покусала ученика. Инцидент произошел вечером 21 сентября, пишет Telegram-канал Mash.

По информации паблика, шестилетний Тихон попросил отпустить его домой, но ему было отказано. Тогда он кинул в учительницу крышку от батареи. В ответ педагог несколько раз укусила подопечного.

Родители ребенка пожаловались на учительницу в полицию, проводится проверка.

Православная школа имени Сергия Радонежского находится в усадьбе Свиблово. Классы были открыты 1 сентября 2001 года, в 2012-м там же была создана средняя негосударственная общеобразовательная школа.