Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Лось погиб в ДТП на востоке Москвы

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

На востоке Москвы автомобиль сбил лося. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел рано утром в районе Заозерной улицы. Инспекторы вызвали на место аварии ветеринаров, но животное скончалось до их приезда. Водитель не пострадал, но его машина (по информации телеканала, это Chevrolet) получила повреждения.

Пресс-служба московского управления ГИБДД подтвердила факт аварии.

15 сентября горожане заметили лося в районе Вешняки. Он, вероятно, пришел из Кусковского лесопарка, находящегося неподалеку. В районе станции метро «Выхино» полицейские поймали животное, но оно сумело сбежать, затем упало в пруд и стало тонуть, извлекать его из воды пришлось спасателям.

Читайте также
Самое читаемое
«Быть милой дурочкой полезно»
Симпатичная блондинка выиграла конкурс красоты, но есть один нюанс
Cегодня
Переборщить невозможно!
Где, крепя дружбу народов и балуя свои вкусовые рецепторы, попробовать в Москве блюда украинской кухни
25 сентября
«Это чревато»
Пробежать марафон и не упасть замертво
24 сентября
«В том нет никакого кумовства»
Что чувствует русский актер из выдвинутого на «Оскар» фильма Андрея Звягинцева
23 сентября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter