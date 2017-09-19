Лось погиб в ДТП на востоке Москвы

На востоке Москвы автомобиль сбил лося. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел рано утром в районе Заозерной улицы. Инспекторы вызвали на место аварии ветеринаров, но животное скончалось до их приезда. Водитель не пострадал, но его машина (по информации телеканала, это Chevrolet) получила повреждения.

Пресс-служба московского управления ГИБДД подтвердила факт аварии.

15 сентября горожане заметили лося в районе Вешняки. Он, вероятно, пришел из Кусковского лесопарка, находящегося неподалеку. В районе станции метро «Выхино» полицейские поймали животное, но оно сумело сбежать, затем упало в пруд и стало тонуть, извлекать его из воды пришлось спасателям.