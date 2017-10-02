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Мечтавшая стать балериной школьница покончила с собой в Москве

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В Москве покончила с собой девочка-подросток 14 лет, предположительно, из-за проблем с учебой. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает «Московский комсомолец».

Тело школьницы обнаружили под окнами ее квартиры вечером 5 октября. По словам ее матери, она училась в Академии хореографии, ранее выступала в кордебалете на сцене Большого театра, но в последние полтора года набрала вес и стала отставать по программе. Помимо этого, у ребенка наблюдались признаки булимии.

За день до произошедшего родители обнаружили в вещах школьницы большое количество слабительного, что привело к ссоре. По словам матери, девочка закрылась в своей комнате, а сама женщина на время ушла из дома. Вернувшись, она обнаружила тело дочери.

Отмечается, что на решение о самоубийстве также могло повлиять сообщение с текстом «Да пошла ты, подруга», полученное школьницей в социальной сети от молодого человека.

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