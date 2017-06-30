Мэр Москвы пообещал устранить последствия грозы за выходные

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал устранить все последствия грозы к понедельнику, 3 июля. Об этом он написал в субботу, 1 июля, в своем официальном блоге в Twitter.

«Ураганный ветер повалил 1,2 тысячи деревьев», — добавил столичный градоначальник.

Как сообщалось ранее, шквалистый ветер также повалил в Москве три столба, в результате было повреждено 95 машин, сорвал крыши семи многоэтажек и трех частных домов, а также оборвал линии электропередачи, из-за чего более 4,4 тысячи человек остались без электричества.

В пресс-службе энергетической компании «МОЭСК» сообщили агентству «Москва», что к утру субботы, 1 июля, все перебои с подачей света были устранены. «Энергетики оперативно восстановили более 20 километров воздушных линий. Заменено 15 опор, с проводов убраны и спилены 300 деревьев», — сказали там.

Сильнее всего стихия ударила по Новой Москве, а также по Рузскому, Истринскому, Наро-Фоминскому, Домодедовскому, Ступинскому, Серпуховскому, Каширскому, Серебряно-Прудскому, Воскресенскому, Луховицкому и Озерскому районам Подмосковья.

Кроме того, в московских больницах находятся 16 человек, пострадавших от урагана. Один человек в Москве погиб из-за удара молнии. Еще три человека пострадали и один погиб в Подмосковье.

Днем 30 июня в Москве прошла гроза с сильнейшим ливнем, градом и ураганным ветром до 24 метров в секунду. Только за шесть часов ливня в городе выпало более 70 процентов месячной нормы осадков — 53 миллиметра при норме 75 миллиметров.