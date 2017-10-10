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Младенец попил минералки под Москвой и умер

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Девятимесячный ребенок скончался после глотка минералки в подмосковном Красногорске. Об этом в среду, 18 октября, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Тело направили в морг для судебно-медицинской экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

Врачи констатировали смерть от отравления неизвестным веществом, уточняет телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 17 октября на парковке у торгового центра «Отрада». По версии следствия, мать дала сыну попить из бутылки из-под минеральной воды, которая лежала в машине. После этого мальчику стало плохо. Ребенка отвезли в больницу, но он умер в реанимации.

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