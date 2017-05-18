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Жительница Москвы избила и бросила своих четверых детей

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Сотрудники столичной полиции выясняют обстоятельства исчезновения женщины, которая избила своих четверых детей, затем оставила их соседке и перестала выходить на связь. Уже удалось выяснить, что пропавшая состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицию вызвали жильцы дома, в котором проживает неблагополучная семья. Они обратили внимание, что женщины давно нет, а дети проводят время с соседкой. Приехавшие на место полицейские заподозрили, что детей били, и вызвали медиков. В итоге всех детей госпитализировали.

Врачам удалось установить, что у самого маленького ребенка – годовалого малыша – ушиб головы, ссадины, а также отит. В настоящее время вместе со своим двухлетним братом он находится в детской больнице. Еще двое детей – девяти и одиннадцати лет – были направлены в медпункт. Пока никакой информации о их состоянии нет.

Как рассказали сами ребята, мать часто их избивала, а также регулярно злоупотребляла алкоголем. Как давно женщина оставила своих детей, не уточняется.

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