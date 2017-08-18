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Московские полицейские задержали мошенницу при попытке взять кредит на 750 тысяч рублей

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Полицейские задержали жительницу столицы при попытке получить кредит в банке по фальшивым документам. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в управлении МВД по Москве.

В полиции рассказали, что к ним обратились сотрудники одного из столичных банков, расположенного на Бутырской улице. Представитель кредитной организации сообщил, что к ним в офис обратилась женщина с просьбой выдать кредит на 750 тысяч рублей, однако возникли сомнения в подлинности представленных документов.

Стражи порядка задержали подозреваемую. После проведенной экспертизы выяснилось, что женщина подделала штамп в паспорте о регистрации по месту жительства, а также справку о доходах.

Отделением дознания ОМВД России по району Бутырский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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