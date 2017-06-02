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Московский риелтор с травматом отбился от грабителей

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Московский риелтор и два его друга отбились от грабителей, пытавшихся похитить сумку с деньгами. Об этом сообщает в среду, 14 июня, агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло 13 июня возде отделения банка в 1-м Казачьем переулке, откуда мужчина забирал полученные за проданную квартиру 19,3 миллиона рублей. Двое неизвестных кавказской внешности попытались отобрать рюкзак с деньгами, когда он садился в машину друга.

Завязалась драка, во время которой риелтор достал травматический пистолет и дважды выстрелил в злоумышленников. Нападавшим пришлось скрыться, при этом один из них был ранен.

Риелтор и его друзья уехали с места происшествия на машине, однако вскоре их остановили сотрудники правоохранительных органов на Ленинградском шоссе. Выяснилось, что полиции сообщили об устроенной вооруженными мужчинами перестрелке возле отделения банка, после чего в городе был объявлен план «Перехват». За злоумышленников приняли пострадавших от нападения.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, полиция уточняет прочие обстоятельства происшествия.

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