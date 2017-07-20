Московский стриптиз-клуб подал иск о защите чести к порталу Superjob

Московский стриптиз-клуб GoldenGirls и Ассоциация стриптиз-клубов России (АСК) подали иск к порталу Superjob о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщили МОСЛЕНТЕ в пресс-службе АСК.

Отмечается, что рекрутинговый сервис еще в январе отказался разместить вакансию артистки шоу-балета, сопроводив отказ личными оскорблениями. «Просто так исторически сложилось, что с борделями мы не работаем», — привели в АСК слова специалиста поддержки Superjob, содержавшиеся в ответе на запрос.

«Президент Superjob Алексей Захаров прокомментировал данную ситуацию последующими оскорблениями в адрес клуба GoldenGirls и заявил в интервью изданию theRunet: „Если эти мутанты поведут себя неправильно, тогда мы их будем учить правильному поведению“», — добавили в АСК.

Президент ассоциации Лаки Ли пояснил, что вакансия подразумевала просто хореографические номера, не имеющие эротического элемента. Артистки шоу-балета исполняют свои танцы без обнажения. «Подобные публичные высказывания выводят 15 тысяч работников легальной индустрии по всей России за рамки правового поля», — подчеркнул он.

В пресс-службе АСК добавили, что клуб GoldenGirls успешно проходит многочисленные инспекции и проверки и не был уличен в нарушениях законодательства. «Более того, ассоциация всегда выступала против предоставления интимных услуг в ночных клубах и за дистанцирование стриптиза от секс-индустрии», — говорится в сообщении.

Предварительные слушания уже состоялись 27 июня, первое судебное заседание по иску о защите деловой репутации назначено на 28 сентября.