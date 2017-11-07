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Москвичка остановила поток машин ради спасения собаки

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Женщина остановила движение транспорта ради спасения собаки — животное забилось под автомобиль на Софийской набережной. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает телеканал «Москва 24».

Оказалось, что питомец потерялся, и его давно разыскивали хозяева. Брат и сестра Александр и Анастасия Кущенко расклеивали объявления о пропаже по городу, размещали их в интернете, прочесывали дворы, а их знакомая, решившая помочь, написала о потерявшемся псе белой краской на своем внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen.

Через некоторое время в соцсетях на них вышла женщина по имени Лариса, которая выручила животное. «Она увидела Боню, как он бежал по проезжей части на Софийской набережной. И пришлось остановить встречное встречное движение, чтобы взять собаку из-под машины», — рассказали Кущенко.

Ранее в сети появилась фотография, на которой запечатлен Gelandewagen с намалеванным на кузове объявлением о пропаже собаки породы чихуахуа.

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