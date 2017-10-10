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Москвичка побывала у косметологов и умерла

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Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины в одной из частных клиник Москвы. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщается на сайте столичного главка СКР.

Женщина обратилась в клинику 11 октября за косметологической услугой. До начала проведения процедур она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Персонал вызвал скорую: прибывшие медики реанимировали клиентку лечебницы, а затем отвезли в больницу в бессознательном состоянии. Через четыре дня 46-летняя женщина скончалась.

По словам сына потерпевшей, за две недели до этого мать жаловалась на покалывания в груди. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины ее смерти.

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