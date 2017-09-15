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Москвичка заявила о похищении шестилетнего сына во время прогулки

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Жительница Москвы сообщила, что ее шестилетнего сына похитили. Об инциденте в четверг, 21 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По словам женщины, инцидент произошел накануне. Она гуляла с ребенком, и к ним подъехала иномарка. Из машины вышел пасынок ее мужа и еще один человек, которого она не знала. Мужчины схватили мальчика и скрылись.

Правоохранительные органы проводят проверку по изложенным фактам.

В мае столичная полиция задержала мужчину, который после ссоры с девушкой похитил ее годовалого ребенка. Малыша вернули матери.

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