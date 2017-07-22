Мужчина погиб под колесами поезда в подмосковных Мытищах

Мужчина погиб под колесами поезда на станции «Мытищи» Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

На месте работают сотрудники транспортной полиции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как уточняется в Telegram-канале Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), мужчина получил травмы, когда переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В результате инцидента были задержаны некоторые электрички.