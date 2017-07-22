Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Мужчина погиб под колесами поезда в подмосковных Мытищах

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Мужчина погиб под колесами поезда на станции «Мытищи» Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

На месте работают сотрудники транспортной полиции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как уточняется в Telegram-канале Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), мужчина получил травмы, когда переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В результате инцидента были задержаны некоторые электрички.

Читайте также
Самое читаемое
Маньяк-лизун и бомжи-миллионеры
Самые странные новости недели от МОСЛЕНТЫ
Cегодня
Луч света
Где учили москвичей до открытия первого Университета
Cегодня
Дорога в сказку
Лайфхаки для посетителей фестиваля «Вдохновение» на ВДНХ
22 июля
Ограничения движения в Москве на 23 июля
Перекрытия на столичных дорогах
Cегодня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter