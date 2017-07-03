Мужчина распылил аэрозоль из баллончика в лицо девушке в московском магазине

Мужчина распылил аэрозоль из газового баллончика в лицо девушке в магазине на востоке Москвы. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главного управления МВД.

«В 10:48 на службу „02“ поступил сигнал о конфликте между гражданами. Когда на место происшествия приехали сотрудники полиции, выяснилось, что между мужчиной и девушкой в магазине на улице Щербаковская, дом 32 произошел конфликт, в ходе которого он распылил ей в лицо газ из баллончика», — рассказал собеседник агентства.

Пострадавшая обратилась к медикам. Мужчина был доставлен в отделение полиции для дачи объяснений. По данному факту проводится проверка.

Отмечается, что правоохранители опровергли появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что в магазине на улице Щербаковская девушке якобы брызнули в лицо кислотой.