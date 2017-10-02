Мужчина расстрелял обидчика в ходе ссоры в Москве

В Москве задержали безработного мужчину, подозреваемого в покушении на убийство молодого человека 1992 года рождения. По версии следствия, он расстрелял его из травматического пистолета в ходе ссоры, а затем скрылся. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Митино. Пострадавшего доставили в больницу со множественными огнестрельными ранениями головы и тела.

Против мужчины 1981 года рождения завели уголовное дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 105 («Убийство») Уголовного кодекса.

В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт задержания подозреваемого, но не уточнили подробности.