Мужчина украл статуэтки Будды из ресторана в Москве и попался

Полиция задержала подозреваемого в краже статуэток Будды из московского ресторана «Тануки» на Нахимовском проспекте. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый в краже был задержан на улице Ивана Бабушкина. Его имя не называется, сообщается, что ему 49 лет.

«Гражданина изобличили в том, что он, находясь в японском ресторане Тануки на Нахимовском проспекте, дом 67, тайно похитил имущество заведения, а именно две фарфоровые статуэтки Будды общей стоимостью 4 тысячи рублей», — пояснил источник.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о краже, с фигуранта взята подписка о невыезде.