На северо-западе Москвы из травматического оружия обстреляли водителя автобуса

Неизвестный мужчина обстрелял из травматического пистолета водителя автобуса на Волоколамском шоссе в Москве, а затем скрылся с места происшествия. Об этом АГН «Москва» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД РФ по столице.

«Около 20:50 в районе дома 142 по Волоколамскому шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Opel и автобуса. По предварительным данным, между участниками ДТП произошел конфликт, в результате которого мужчина, управлявший автомобилем Opel, выстрелил из травматического оружия в водителя автобуса и скрылся. Пострадавший с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение», — указали в пресс-службе.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Проводится розыск стрелявшего.