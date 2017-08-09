На востоке Москвы из-за удара молнии загорелся жилой дом

Жилой дом на востоке Москвы загорелся после попадания в него молнии. Об этом АГН «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

«От удара молнии загорелся дом 47 на улице Розы Люксембург. Площадь дома составляет 20 на 20 метров. Произошло открытое горение кровли. Площадь возгорания устанавливается», — рассказал источник агентства.

В пресс-службе столичного управления МЧС указали, что площадь пожара в деревянном двухэтажном строении составила 100 квадратных метров.

Также там отметили, что сведений о пострадавших в результате инцидента им не поступало.