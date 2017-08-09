Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

На востоке Москвы из-за удара молнии загорелся жилой дом

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Жилой дом на востоке Москвы загорелся после попадания в него молнии. Об этом АГН «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

«От удара молнии загорелся дом 47 на улице Розы Люксембург. Площадь дома составляет 20 на 20 метров. Произошло открытое горение кровли. Площадь возгорания устанавливается», — рассказал источник агентства.

В пресс-службе столичного управления МЧС указали, что площадь пожара в деревянном двухэтажном строении составила 100 квадратных метров.

Также там отметили, что сведений о пострадавших в результате инцидента им не поступало.

Читайте также
Самое читаемое
Секунды славы
Самые яркие участники Red Bull Flugtag 2017
Cегодня
Ограничения движения в Москве на 14 августа
Перекрытия на столичных дорогах
Cегодня
Краковский обман
Где в Москве попробовать блюда польской кухни
Cегодня
В метро от зомби и кровавый перфоманс
Самые странные новости недели от МОСЛЕНТЫ
13 августа
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter