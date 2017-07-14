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На юго-востоке Москвы ликвидировали притон для занятия проституцией

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Столичные полицейские выявили притон по оказанию платных интимных услуг на юго-востоке Москвы и пресекли его деятельность. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«В ходе проверки информации сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве выявили притон для занятия проституцией на улице Братиславская. Притон располагался в помещении сауны. В одной из комнат были задержаны три девушки в возрасте от 24 до 37 лет, приезжие из разных городов России, по подозрению в оказании услуг сексуального характера за денежное вознаграждение. Одна из девушек также осуществляла функции администратора», — рассказали в пресс-службе.

На задержанных составлены административные протоколы по статье «Занятие проституцией». Возбуждено уголовное дело по статьям «Виды соучастников преступления», «Организация занятия проституцией», с подозреваемой взята подписка о невыезде.

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