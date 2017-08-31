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Мужчина напал с разбитой бутылкой на охранников «Пятерочки» в Троицке

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Полиция задержала мужчину, который ранил охранника супермаркета в Троицком административном округе столицы. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в магазине «Пятерочка», расположенном в микрорайоне В, дом 42.

«В холл магазина вошел мужчина с горлышком разбитой бутылки в руках, который беспричинно напал на сотрудников охраны Пятерочки, причинив одному из них легкую рану затылочной области. После этого злоумышленника задержали», — сообщил собеседник агентства.

В отношении 50-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело о насильственных действиях, причинивших физическую боль. С подозреваемого взяли обязательство о явке.

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