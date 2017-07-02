Неизвестный обстрелял здание прокуратуры в Подмосковье

Неизвестный обстрелял из винтовки здание прокуратуры в подмосковном Щелково. Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает телеканал «360».

Находившийся в кустах злоумышленник сначала установил оружие на штатив. Затем, надев на лицо маску, произвел один выстрел, в результате которого уронил подставку вместе с винтовкой.

После этого неуклюжий стрелок совершил еще два выстрела, собрал вещи и скрылся с места ЧП.

Сообщается, что инцидент произошел 1 июля. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».