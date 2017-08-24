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Незаконно хранивший оружие москвич напал на полицейских с баллончиком

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Москвич брызнул в лицо полицейским из газового баллончика, когда его пытались задержать за хранение оружия на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию поступило сообщение о том, что в квартире в Рижском проезде находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес человеку телесные повреждения. Когда правоохранители прибыли на вызов по указанному адресу, у дома они встретили 13-летнюю дочь мужчины и ее бабушку. Девочка рассказала, что у ее отца может быть огнестрельное оружие.

Когда полицейские позвонили в квартиру, где проживает подозреваемый, тот открыл дверь и распылил им в лицо содержимое газового баллончика. После этого правоохранители спустились вниз, промыли лица и спустя 10 минут вернулись в противогазах. Они проникли в квартиру и задержали мужчину.

В ходе обыска у 43-летнего подозреваемого были обнаружены и изъяты ружье «Сайга-12С», два пневматических пистолета, четыре коробки охотничьих патронов, оптический прицел и 58 патронов калибра 5,45 миллиметра, похожих на боевые.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконный оборот оружия»). В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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