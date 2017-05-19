Один человек погиб при пожаре на территории университета в Москве

Один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара в ангаре на территории Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) на юго-западе Москвы. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Возгорание произошло в отдельно стоящем ангаре на территории Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе по адресу улица Академика Волгина, дом 8а», — сказал собеседник агентства, отметив, что в настоящее время идет разбор завалов и поиск оставшихся в ангаре.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт возгорания площадью 60 квадратных метров по указанному адресу, а также наличие пострадавших.

В пресс-службе отметили, что пожарным удалось предотвратить распространение огня. В 07:37 возгорание было ликвидировано.