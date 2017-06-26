Один человек погиб в результате пожара на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

«28 июня в 05:20 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Волоколамское шоссе, дом 92, где в одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома происходил пожар на площади около 15 квадратных метров», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что пожарные эвакуировали 15 жильцов дома. В 05:49 мск пожар был ликвидирован.