Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Один человек погиб в результате пожара на северо-западе Москвы

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Один человек погиб в результате пожара на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

«28 июня в 05:20 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Волоколамское шоссе, дом 92, где в одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома происходил пожар на площади около 15 квадратных метров», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что пожарные эвакуировали 15 жильцов дома. В 05:49 мск пожар был ликвидирован.

Читайте также
Самое читаемое
Альтернативное озеленение
Как эксперты оценивают перспективы появления садов на крышах при реновации
Cегодня
Попробовать Москву на вкус
Что предлагали шеф-повара на фестивале Taste of Moscow
27 июня
Ограничения движения в Москве на 26 июня
Перекрытия на столичных дорогах
26 июня
Это залет, воин
Что можно и нельзя беспилотникам в Москве и по всей России
26 июня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter