Против испортивших памятник «Они сражались за Родину» завели дело о вандализме

Сотрудники полиции задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в порче памятника «Они сражались за Родину» в центре Москвы. Установлено, что, находясь под воздействием алкоголя, злоумышленник осквернил объект культурной ценности, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.

Вандал погнул штык винтовки у памятника на Фрунзенской набережной. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему инкриминируют ст. 214 УК РФ «Вандализм». Ранее против него также было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213).

Скульптурная композиция «Они сражались за Родину» была открыта в ноябре прошлого года перед фасадом здания Минобороны России. Памятник состоит из пяти бронзовых фигур героев одноименного фильма. Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что это мемориал посвященный «людям, которые увековечили подвиг наших воинов и нашей страны в кино».