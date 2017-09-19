Оппозиционера Удальцова арестовали

Тверской суд Москвы назначил пять суток административного ареста координатору движения «Левый фронт» Сергею Удальцову за нарушение правил организации митинга. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает «Интерфакс».

Его признали виновным в совершении правонарушения по части 2 статьи 20.2 КоАП («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении»).

В ходе заседания суд отклонил все ходатайства стороны защиты: в частности, о приобщении к материалам дела видео задержания Удальцова, вызове на допрос нескольких свидетелей и другие.

Согласно материалам дела, Удальцов объявил в интернете об акции «Антикапитализм-2017» без согласования с властями. 23 сентября лидер «Левого фронта» прибыл на Страстной бульвар, где вокруг него собрались около 40 человек, которые отказались разойтись по требованию сотрудников полиции.

Оппозиционер отказался признать вину. По его словам, он отправился на Страстной, чтобы «пообщаться с друзьями». «Когда я приехал на Пушкинскую площадь, никаких я лозунгов не выкрикивал. Потом я пошел по бульвару, и до момента задержания со мной рядом шли журналисты, с которыми я просто разговаривал. Это законом, насколько я знаю, не запрещено. (...) Считаю, что фабула обвинения выдумана от начала до конца», — отметил политик.

Адвокат Удальцова Виолетта Волкова просила прекратить производство по делу «ввиду отсутствия состава правонарушения».