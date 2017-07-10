Открывший стрельбу в московском офисе мужчина покончил с собой

Мужчина открыл стрельбу в офисе на севере Москвы, а затем покончил с собой. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.

Инцидент произошел утром во вторник, 11 июля, в офисе одного из торговых центров на Алтуфьевском шоссе. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями.

По предварительным данным, мужчина сначала выстрелил в женщину, после чего совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело, причины произошедшего пока не установлены.

Как уточняется в Telegram-канале паблика Mash, ворвавшийся в офис мужчина беспорядочно стрелял по присутствовавшим.