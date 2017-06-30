Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Почти все рейсы на вылет задержаны в аэропорту Домодедово

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Около 96 процентов рейсов, вылетающих из московского аэропорта Домодедово, задерживаются. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar на 16:20 в субботу, 1 июля.

По данным портала, среднее время задержки состаляет 1 час 22 минуты. При этом среди прибывающих самолетов опаздывают только 43 процента рейсов, и отставание от графика не превышает 10 минут. Информации об отмененных полетах нет.

В Шереметьево вылет отложен примерно у 68 процентов рейсов, среднее время опоздания составляет 23 минуты. На прибытие задерживаются 59 процентов самолетов, в среднем отставание от графика составляет примерно 26 минут. Об отмене полетов также не сообщается.

Во Внуково с задержкой в среднем около 24 минут отправляются 70 процентов самолетов, опоздания среди прибывающих рейсов относительно небольшие — только 25 процентов приземляются с отставанием от графика примерно на шесть минут. Информации об отмененных полетах нет.

При этом, согласно данным сайта «Яндекс.Расписание» на 16:20, в Домодедово и Шереметьево задерживается по 77 рейсов, во Внуково — один полет, при этом в Домодедово отменено 27 рейсов, во Внуково — один, в Шереметьево — ни одного.

Задержки в работе столичных аэропортов начались в пятницу, 30 июня, в связи с сильнейшей грозой, сопровождаемой ливнем и ураганным ветром до 24 метров в секунду. По данным на 06:30 субботы, 1 июля, почти 500 полетов было отложено на время или отменено, преимущественно изменения коснулись пассажиров Домодедово и Шереметьево.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с массовыми сбоями в работе столичных аэропортов. При этом в соответствующем сообщении, размещенном на сайте ведомства, говорится только о 110 задержанных и отмененных полетах.

Читайте также
Самое читаемое
Музей вместо дачи
Самые необычные выставки Подмосковья
Cегодня
Ограничения движения в Москве на 1-2 июля
Перекрытия на столичных дорогах
Cегодня
Московская вотчина на Боспоре
Пушкинский музей собрал самую полную выставку артефактов Пантикапея и Фанагории
Cегодня
«Ветхозаветная» гроза глазами москвичей
Как столица справилась с дождем, градом и другими неприятностями
30 июня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter