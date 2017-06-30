Почти все рейсы на вылет задержаны в аэропорту Домодедово

Около 96 процентов рейсов, вылетающих из московского аэропорта Домодедово, задерживаются. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar на 16:20 в субботу, 1 июля.

По данным портала, среднее время задержки состаляет 1 час 22 минуты. При этом среди прибывающих самолетов опаздывают только 43 процента рейсов, и отставание от графика не превышает 10 минут. Информации об отмененных полетах нет.

В Шереметьево вылет отложен примерно у 68 процентов рейсов, среднее время опоздания составляет 23 минуты. На прибытие задерживаются 59 процентов самолетов, в среднем отставание от графика составляет примерно 26 минут. Об отмене полетов также не сообщается.

Во Внуково с задержкой в среднем около 24 минут отправляются 70 процентов самолетов, опоздания среди прибывающих рейсов относительно небольшие — только 25 процентов приземляются с отставанием от графика примерно на шесть минут. Информации об отмененных полетах нет.

При этом, согласно данным сайта «Яндекс.Расписание» на 16:20, в Домодедово и Шереметьево задерживается по 77 рейсов, во Внуково — один полет, при этом в Домодедово отменено 27 рейсов, во Внуково — один, в Шереметьево — ни одного.

Задержки в работе столичных аэропортов начались в пятницу, 30 июня, в связи с сильнейшей грозой, сопровождаемой ливнем и ураганным ветром до 24 метров в секунду. По данным на 06:30 субботы, 1 июля, почти 500 полетов было отложено на время или отменено, преимущественно изменения коснулись пассажиров Домодедово и Шереметьево.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с массовыми сбоями в работе столичных аэропортов. При этом в соответствующем сообщении, размещенном на сайте ведомства, говорится только о 110 задержанных и отмененных полетах.