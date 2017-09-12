Подмосковного полицейского заподозрили в получении взятки в 17,5 миллиона рублей

Высокопоставленного сотрудника полиции из Подмосковья заподозрили в получении взятки в размере 17,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 14 сентября, агентству «Москва» заявила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий установлен факт получения взятки в размере 17,5 миллиона рублей начальником Павло-Слободского пункта полиции ОМВД России по Истринскому району за благоприятное разрешение хода расследования уголовного дела», — пояснила она.

Петрова уточнила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о получении взятки, назначена служебная проверка. В случае, если по ее результатам обвинения в адрес полицейского подтвердятся, он будет уволен со службы по отрицательным мотивам и привлечен к уголовной ответственности.