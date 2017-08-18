Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Подросток ранил трехлетнюю девочку из пневматического пистолета на юге Москвы

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Подросток ранил трехлетнюю девочку из пневматического пистолета в районе Царицыно на юге Москвы. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире дома 14 по улице Медиков. По словам собеседника агентства, девочка получила царапину на лбу от рикошета пули.

Как пояснили в пресс-службе столичного главка МВД, по предварительной информации, выстрел произошел в результате неосторожного обращения с оружием. «Родные ребенка отказались от госпитализации», — отметили в ведомстве, подчеркнув, что жизни девочки ничто не угрожает.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Читайте также
Самое читаемое
Развлечение и созидание
Продюсер Synthposium — о том, как сделать городской фестиваль с нуля
Cегодня
Тараторы и баницы
Где в Москве попробовать блюда болгарской кухни
Cегодня
Нездоровый «Банзай!» и свадьба с овцами
Самые странные новости недели от МОСЛЕНТЫ
20 августа
Пассивный гражданин
О самоопределении москвичей через участие в сообществах
20 августа
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter