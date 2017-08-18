Подросток ранил трехлетнюю девочку из пневматического пистолета на юге Москвы

Подросток ранил трехлетнюю девочку из пневматического пистолета в районе Царицыно на юге Москвы. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире дома 14 по улице Медиков. По словам собеседника агентства, девочка получила царапину на лбу от рикошета пули.

Как пояснили в пресс-службе столичного главка МВД, по предварительной информации, выстрел произошел в результате неосторожного обращения с оружием. «Родные ребенка отказались от госпитализации», — отметили в ведомстве, подчеркнув, что жизни девочки ничто не угрожает.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.