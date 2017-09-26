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Поезд задавил человека на Ярославском вокзале Москвы

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Мужчина погиб на Ярославском вокзале, пытаясь перейти пути в неположенном месте. Об этом МОСЛЕНТЕ в воскресенье, 1 октября, сообщила Елена Марковская, официальный представитель Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте.

Она уточнила, что информация о смерти человека поступила около 19:30 «По предвариетльным данным, 39-летний мужчина шел вдоль железнодорожных путей по направлению к платформам Ярославского вокзала и не реагировал на сигналы машиниста пригородной электрички. Личность погибшего установлена. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — рассказала Марковская.

По информации источника в правоохренительных органах, человек двигался вдоль путей, не реагируя на световые и звуковые сигналы электропозда Мытищи — Москва. В результате наезда его зажало между стеной вагона и платформой. Для извлечения тела пришлось вызывать спасателей МЧС.

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