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Полицейские задержали виновника ДТП на Волоколамском шоссе

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Полицейские задержали Андрея Смирнова, объявленного ранее в розыск по делу о ДТП на Волоколамском шоссе, которое произошло 25 июля. Об этом АГН «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники ДПС задержали на улице Маршала Конева на северо-западе Москвы 32-летнего Андрея Смирнова по подозрению в совершении ДТП на Волоколамском шоссе в июле 2017 года. Задержанный сфотографирован и дактилоскопирован», — рассказал собеседник агентства.

ДТП с участием четырех легковых автомобилей произошло в районе дома 26 на Волоколамском шоссе утром во вторник, 25 июля. В результате столкновения одна из машин загорелась. Четверо пострадавших были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. При этом водитель сгоревшего Mercedes сбежал с места происшествия.

СМИ сообщали, что виновником аварии является сын бывшего гендиректора МГТС Михаила Смирнова.

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