Полицейский под видом сотрудника ФСБ требовал у бизнесмена четыре миллиона

В Красногорском районе Московской области задержан полицейский, который под видом сотрудника ФСБ вымогал у бизнесмена четыре миллиона рублей. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает ГСУ СК РФ по Московской области. Страж порядка действовал в сговоре с двумя знакомыми.

«Злоумышленники, представившись якобы сотрудниками ФСБ России, осуществили незаконное задержание последнего, доставив его в Нахабинское отделение полиции УМВД России по Красногорскому району, где стали угрожать возбуждением уголовного дела», — сообщили в ведомстве. За то, чтобы уголовного дела не было, они потребовали четыре миллиона рублей.

Ночью 30 августа подозреваемые были задержаны реальными сотрудниками ФСБ и полицейскими при передаче части суммы в размере одного миллиона рублей. По ходатайству следственных органов они были заключены под стражу. Свою вину они не признают.