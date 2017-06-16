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Полиция проверяет информацию о захвате заложников на юго-востоке Москвы

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Полиция проверяет информацию, поступившую на службу «02» о бытовом конфликте в жилом доме на улице Полбина на юго-востоке Москвы, сообщили в ночь на понедельник РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Агентство указывает, что в СМИ появилась информация о том, что муж взял жену в заложники и угрожает взорвать гранату в жилом доме на юго-востоке Москвы.

«Сотрудники полиции проверяют сообщение, поступившее на службу «02» о бытовом конфликте по адресу: улица Полбина, дом 60», — сказал дежурный офицер.

По его словам, у полицейских есть информация от соседей, что проживающие в этой квартире склонны злоупотреблять алкоголем и нередко устраивают скандалы.

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