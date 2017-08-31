Полиция заинтересовалась сгоревшим автомобилем Латыниной

Полиция начала проверку по факту возгорания автомобиля на территории одного из поселений ТиНАО Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

«3 сентября 2017 года в полицию поступила информация о возгора­нии автомашины 2002 года выпуска. На место происш­ествия выехала следственно-оперативная группа», — указано в сообщении ведомства. При этом имя владельца автомобиля не указывается.

Источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об автомобиле журналистики Юлии Латыниной.