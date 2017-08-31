Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Полиция заинтересовалась сгоревшим автомобилем Латыниной

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Полиция начала проверку по факту возгорания автомобиля на территории одного из поселений ТиНАО Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

«3 сентября 2017 года в полицию поступила информация о возгора­нии автомашины 2002 года выпуска. На место происш­ествия выехала следственно-оперативная группа», — указано в сообщении ведомства. При этом имя владельца автомобиля не указывается.

Источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об автомобиле журналистики Юлии Латыниной.

Самое читаемое
Сиротский дом с военными привидениями
Здесь гостил Льюис Кэрролл, а элитных девочек сменяли любители ядерных ракет
Cегодня
Девичьи игры
Пять юных актрис, которые могут стать звездами в новом сезоне
3 сентября
«Я решил не залезать в эту кабалу»
Почему Илья Авербух променял жизнь в США на ледовые спектакли в России
2 сентября
Девушка без высшего общества
Как работают стрип-клубы в Москве
1 сентября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter