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В Москве получивший отказ насильник подвез жертву до метро

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Сотрудники правоохранительных органов разыскивают «вежливого насильника», который, получив отказ от своей жертвы, подвез девушку до метро и на прощание пожелал ей удачи. Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» Mash.

По информации, опубликованной в сообществе, 17-летняя девушка по имени Алена стояла на автобусной остановке, когда к ней подъехал автомобиль, и водитель предложил ее подвезти. Уже в пути, мужчина сменил маршрут и отвез жертву в лес. Там он попытался ее изнасиловать, но получил решительный отказ.

После этого водитель подбросил девушку до станции «Крылатское». Через несколько часов родители девушки обратились в полицию.

Ранее в марте в Москве был задержан мужчина, который изнасиловал девушку, а после проводил ее до метро.

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