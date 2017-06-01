На западе Москвы три человека ранены и один погиб в потасовке со стрельбой

В результате потасовки со стрельбой на западе Москвы погиб один человек, пострадали еще трое. Об этом РИА Новости в пятницу, 2 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Прибывшие по вызову полицейские установили, что на улице Крылатские холмы между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в потасовку со стрельбой.

По словам дежурного офицера, среди пострадавших были два человека с ножевыми ранениями, некоторым участникам оказали медпомощь на месте.

Ведется разбирательство, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.