Появились подробности пожара в Пушкинском музее

Пожар в здании Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина возник из-за загоревшегося утеплителя под металлической кровлей. Об этом пишет Telegram-канал Hue.

Кровля была вскрыта пожарными. В данный момент на месте инцидента проводятся мероприятия по удалению дыма и проливке утеплителя, передает ТАСС.

Выяснением обстоятельств пожара займутся дознаватели столичного главка МЧС.

Пожар в музее был потушен менее чем за час. Материальные и художественные ценности не пострадали, а людей — около 30 человек — оперативно эвакуировали.