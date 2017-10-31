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Появились подробности пожара в Пушкинском музее

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Пожар в здании Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина возник из-за загоревшегося утеплителя под металлической кровлей. Об этом пишет Telegram-канал Hue.

Кровля была вскрыта пожарными. В данный момент на месте инцидента проводятся мероприятия по удалению дыма и проливке утеплителя, передает ТАСС.

Выяснением обстоятельств пожара займутся дознаватели столичного главка МЧС.

Пожар в музее был потушен менее чем за час. Материальные и художественные ценности не пострадали, а людей — около 30 человек — оперативно эвакуировали.

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