Причиной эвакуации в «Москва-Сити» оказался квадрокоптер

Эвакуацию в небоскребе многофункционального комплекса (МФК) «Город столиц» проводили из-за бесхозного чемодана, в котором находился квадрокоптер, сообщает агентство «Москва» в четверг, 7 сентября.

«Сотрудники экстренных служб провели проверку бесхозного чемодана, оставленного в кафе на первом этаже небоскреба на Пресненской набережной, дом 8 строение 1. Внутри обнаружен квадрокоптер. Предмет угрозы не представляет», - рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Ранее тот же источник сообщил агентству , что эвакуация была объявлена после того, как в кафе на первом этаже одного из небоскребов нашли подозрительный предмет. По данным представителя МФК, людей эвакуировали из двух небоскребов после срабатывания пожарной системы.