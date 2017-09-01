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Причиной эвакуации в «Москва-Сити» оказался квадрокоптер

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Эвакуацию в небоскребе многофункционального комплекса (МФК) «Город столиц» проводили из-за бесхозного чемодана, в котором находился квадрокоптер, сообщает агентство «Москва» в четверг, 7 сентября.

«Сотрудники экстренных служб провели проверку бесхозного чемодана, оставленного в кафе на первом этаже небоскреба на Пресненской набережной, дом 8 строение 1. Внутри обнаружен квадрокоптер. Предмет угрозы не представляет», - рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Ранее тот же источник сообщил агентству , что эвакуация была объявлена после того, как в кафе на первом этаже одного из небоскребов нашли подозрительный предмет. По данным представителя МФК, людей эвакуировали из двух небоскребов после срабатывания пожарной системы.

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