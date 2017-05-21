Притон для занятия проституцией ликвидировали на юго-востоке Москвы

Сотрудники столичной полиции выявили и пресекли деятельность борделя. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на управление информации и общественных связей управления МВД России по Москве.

Притон разместился в квартире жилого дома на улице Авиаконструктора Миля и работал под видом массажного салона. В результате рейда были задержаны шесть приезжих девушек в возрасте от 18 до 27 лет.

Также полицейские установили предполагаемого организатора притона — 35-летнюю приезжую из ближнего зарубежья. Подозреваемая выполняла функции администратора, в ее обязанности входил прием звонков, учет полученных денег, а также выплаты сотрудницам. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».