Против протащившего парковщика на капоте таксиста возбуждено уголовное дело

Столичные полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как водитель такси в аэропорту Внуково сбил мужчину и провез его на капоте автомобиля несколько метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

«Отделом дознания ОМВД по району Внуково по факту инцидента на парковке столичного аэропорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ ( Хулиганство )», — рассказал собеседник агентства.

Полицейские задержали водителя такси в пятницу. Сбив сотрудника аэропорта, водитель не остановился, и несколько метров провез его на капоте, после чего скрылся. Пострадавший получил незначительные травмы.