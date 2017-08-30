Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Против протащившего парковщика на капоте таксиста возбуждено уголовное дело

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Столичные полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как водитель такси в аэропорту Внуково сбил мужчину и провез его на капоте автомобиля несколько метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

«Отделом дознания ОМВД по району Внуково по факту инцидента на парковке столичного аэропорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (Хулиганство)», — рассказал собеседник агентства.

Полицейские задержали водителя такси в пятницу. Сбив сотрудника аэропорта, водитель не остановился, и несколько метров провез его на капоте, после чего скрылся. Пострадавший получил незначительные травмы.

Читайте также
Самое читаемое
«Я решил не залезать в эту кабалу»
Почему Илья Авербух променял жизнь в США на ледовые спектакли в России
Cегодня
Угадай Москву
Тест МОСЛЕНТЫ на знание тезок столицы в этом мире и не только
31 августа
Девушка без высшего общества
Как работают стрип-клубы в Москве
1 сентября
Москва до москвичей
Все версии появления названия столицы
31 августа
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter