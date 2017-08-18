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Полиция начала проверку по факту избиения дворника в Москве

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В районе Очаково-Матвеевское полиция начала проверку по факту нанесения побоев приезжему из ближнего зарубежья. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Заявление от уроженца ближнего зарубежья по факту нанесения ему неизвестным телесных повреждений на Матвеевской улице поступило в районный отдел полиции.

«Заявление зарегистрировано в установленном законом порядке. В настоящее время участковыми уполномоченными полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметили в полиции.

Как ранее сообщалось, 15 августа дворник по имени Махмуд сделал замечание женщине, выгуливавшей собаку среди цветов, которые он ранее посадил. На следующий день, когда Махмуд работал во дворе, к нему подъехала машина, из которой вышел мужчина и начал его избивать — таким образом он хотел наказать «обидчика» своей жены.

После этого дворник решил обратиться в полицию Очаково-Матвеевского района, но там его уговорили забрать заявление и «решить все миром». На следующее утро, 17 августа, агрессивный мужчина снова пришел к Махмуду, напал на него и откусил ему верхнюю часть левого уха. Махмуд снова обратился в полицию, однако ему предложили прийти на следующий день.

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