Пьяная москвичка на Renault протаранила шесть машин на парковке

Жительница столицы, находившаяся за рулем автомобиля Renault, протаранила шесть машин на парковке перед жилым домом на западе Москвы. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает Life.

ДТП произошло в воскресенье утром в районе проспекта Вернадского. От удара все машины значительно сдвинулись со своих мест.

Сама женщина в результате столкновения не пострадала. По предварительным данным, в момент аварии она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В феврале водителю Kia Rio стало плохо за рулем своего автомобиля, и он протаранил несколько машин на юго-западе Москвы. После этого автомобилист скончался.