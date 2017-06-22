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Пьяная москвичка на Renault протаранила шесть машин на парковке

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Жительница столицы, находившаяся за рулем автомобиля Renault, протаранила шесть машин на парковке перед жилым домом на западе Москвы. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает Life.

ДТП произошло в воскресенье утром в районе проспекта Вернадского. От удара все машины значительно сдвинулись со своих мест.

Сама женщина в результате столкновения не пострадала. По предварительным данным, в момент аварии она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В феврале водителю Kia Rio стало плохо за рулем своего автомобиля, и он протаранил несколько машин на юго-западе Москвы. После этого автомобилист скончался.

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