Пьяная уроженка Эфиопии заявила об изнасиловании на Проспекте Мира

Столичная полиция проверяет информацию об изнасиловании уроженки Эфиопии в центре столицы. Об этом в среду, 6 сентября, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Сообщение о том, что в конференц-зале на Проспекте Мира произошло изнасилование, поступило в полицию утром 5 сентября. «Прибывшие на место полицейские установили, что о преступлении заявила 33-летняя уроженка Эфиопии, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения. Рядом с ней находился нетрезвый 39-летний уроженец Крыма, проживающий в Вологде. По словам заявительницы, именно он совершил акт насилия», — рассказал источник агенства в правоохранительных органах

Стражи порядка установили, что на теле потерпевшей нет ушибов или синяков. После совместного употребления алкоголя между мужчиной и женщиной произошел конфликт, после которого последняя стала требовать от знакомого денег. Не получив их, она позвонила в полицию и заявила об изнасиловании. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов доставили их на медосвидетельствование.